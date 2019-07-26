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ثوران بركان في إقليم جاوة الغربية الإندونيسي

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قالت متحدث باسم الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث إن بركانا في إقليم جاوة الغربية بإندونيسيا ثار، اليوم الجمعة، وأطلق رماداً في الهواء لارتفاع 200 متر.

وأوضح أجوس ويبو المتحدث باسم الوكالة أن ثوران جبل "تانجكوبان بيراهو"، الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومتراً شمال مدينة باندونج، استمر خمس دقائق.

ولم ترد تقارير عن حدوث إصابات.

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وكانت آخر مرة ثار فيها الجبل البركاني الطبقي، الذي يبلغ ارتفاعه 2084 متراً عن سطح الأرض، في عام 2013.

والبركان مقصد مفضل لدى السائحين المحليين والقادمين من خارج إندونيسيا.

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