ماكرون يتوجه إلى تونس السبت للمشاركة في جنازة الرئيس السبسي

يتوجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة التونسية، غد السبت، للمشاركة في جنازة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، كما أعلن قصر الإليزيه.

وسيغادر الرئيس الفرنسي إلى تونس من بريغانسون (جنوب)، حيث بدأ عطلته الخميس.

وكان ماكرون أشاد الخميس، بذكرى الرئيس التونسي الراحل وبـ "زعيم شجاع" و"صديق" لفرنسا. وقال "ترأس بلاده في لحظة أساسية من تاريخها، حيث قاوم كل الحركات الظلامية من أجل بناء المستقبل والديموقراطية والتقدم".

وكان السبسي وماكرون التقيا مراراً، خصوصاً بمناسبة زيارات الرئيس التونسي إلى باريس، وخلال رحلة للرئيس الفرنسي إلى تونس مطلع 2018. وشدّد ماكرون آنذاك على ضرورة دعم تونس.

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وفي سياق متصل، نقلت قوات الأمن والجيش صباح اليوم الجمعة جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي من المستشفى العسكري، حيث وافته المنية أمس عن سن 92 عام.

ونقل الجثمان على سيارة عسكرية باتجاه قصر قرطاج وسط حشود من المواطنين الذين تجمعوا أمام المستشفى لوداعه. ويوارى السبسي غدا الثرى في جنازة وطنية رسمية.

وبحسب الدستور التونسي تولى رئيس البرلمان محمد الناصر منصب الرئاسة مؤقتاً لفترة أدناها 45 يوماً وأقصاها 90 يوماً.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس الخميس، عن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى يوم 15 سبتمبر المقبل بدلاً من يوم 17 نوفمبر.