"التحالف" يسقط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه جازان

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.
وأكد المالكي أن كل محاولات الميليشيات الحوثية العدائية سيكون مصيرها الفشل.
وكانت قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء أمس الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية الموالية لإيران في محاولة لاستهداف المملكة.
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