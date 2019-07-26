ماكرون يدعو جونسون إلى زيارة فرنسا

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى، مساء الخميس، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون ودعاه إلى زيارة فرنسا "في الأسابيع القليلة المقبلة"

وقال المصدر نفسه أن ماكرون "هنأ جونسون على تعيينه" خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الفرنسي من الجنوب حيث يمضي عطلة، و"عبر عن ارتياحه لتعاونهما حول القضايا الثنائية الأوروبية والدولية".

وأوضح أن ماكرون وجونسون اتفقا على البحث في مسألة بريكست في الأسابيع المقبلة "في إطار احترام شروط الاتحاد الأوروبي".

ويفترض أن يزور رئيس الوزراء البريطاني الجديد فرنسا بعد شهر للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي ستعقد من 24 إلى 26 أغسطس في بياريتز.

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من جهة أخرى، قالت وزيرة فرنسية اليوم، إن بلادها مستعدة للعمل مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون لكن باريس وعواصم أوروبية أخرى لن تعيد التفاوض بشأن شروط اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية أميلي دي مونشالان إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجري محادثات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد مع جونسون في فرنسا خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت إن من غير الوارد إعادة التفاوض على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي لكن الجانبين لا يزال لديهما الكثير لمناقشته.

وفي وقت سابق من الخميس، أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مجدداً لجونسون أن اتفاق الانفصال الذي تم التوصل إليه مع المملكة المتحدة هو النص الوحيد الممكن للاتحاد الأوروبي، وإن اعتبره جونسون "غير مقبول".

ولدى دخوله مقر إقامته الرسمي في داوننج ستريت يوم الأربعاء تعهد جونسون بالتفاوض على اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي وهدّد بأنه إذا رفض التكتل ذلك فستخرج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر بدون اتفاق.