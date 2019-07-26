كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أذربيجان: إنقاذ 9 من متن سفينة إيرانية فى بحر قزوين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت أذربيجان، اليوم الجمعة، أنها أنقذت 9 من متن سفينة إيرانية، كانت قد أطلقت إشارة استغاثة.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن الهيئة البحرية في أذربيجان، القول إن "سفينة شحن إيرانية أطلقت إشارة استغاثة بسبب حادث قرب ميناء في بحر قزوين".

كما أعلنت أنه تم إرسال طائرتي هليكوبتر وسفينة دورية تابعة لحرس الحدود إلى موقع الحادث.

ولم تقدم الهيئة تفاصيل عما كانت تحمله السفينة شاباهانج أو طبيعة الحادث أو المكان الذي كانت السفينة متجهة إليه.