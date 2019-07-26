كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تبدأ في تشييد محطة بوشهر النووية الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية:"تقوم لجنة مشتركة في إعادة تصميم مفاعل أراك، مؤلفة من إيران والصين وبريطانيا، بعملها بشكل جيد، لذلك نحن سعداء بالعمل، حيث تمت إعادة هيكلة مفاعل أراك بعد عدة أشهر من التوقف"،حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأشار إلى أن حصة الطاقة النووية حالیا في تزويد البلاد بالطاقة الكهربائية يبلغ 7ر2% مع تشغیل محطة بوشهر النووية ، ولكن في السنوات المقبلة، مع إضافة محطتين أخریین ، ستزيد هذه الحصة أيضا.

تأتي تصريحات صالحي عقب إعلان إيران التخلي عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه وفرض عقوبات على طهران.