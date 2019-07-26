كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تقرر تنكيس الأعلام حدادا على وفاة الرئيس التونسي الراحل السبسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تنكيس الأعلام في كافة المؤسسات التابعة لها في نيويورك، حدادا على وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

وقالت الخارجية التونسية في صفتحها الرسمية على فيسبوك، إن الجمعية العامة أعلنت تنظيم جلسة خاصة لتأبين الفقيد يوم الخميس 01 من شهر آب/أغطسطس المقبل.

وكان ممثلي الأعضاء في الجمعة العامة للأمم المتحدة كانوا قد وقفوا مساء أمس الخميس دقيقة صمت ترحما على روح الرئيس محمد الباجي قايد السبسي.

هذا وكانت السلطات التونسية قد أعلنت صبيحة أمس الخميس عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري عن عمر يناهز 93 عاما