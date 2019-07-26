كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدنمارك: نرحب باقتراح الحكومة البريطانية حول تأمين مضيق هرمز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدنمارك اليوم الجمعة، إنها رحبت باقتراح من الحكومة البريطانية بتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز مضيفة أنها ستبحث المشاركة العسكرية فيها.

وقال وزير الخارجية الدنماركي جيب كوفود في بيان "الحكومة الدنماركية تنظر بإيجابية إلى مساهمة محتملة في مثل هذه المبادرة".

وأضاف: "وبصفتها دولة بحرية، من الضروري بالنسبة للدنمارك استمرار حرية الملاحة"، مشيراً إلى أن القرار النهائي سيظل رهنا لبحث الأمر في البرلمان بمجرد أن تكون هناك "صورة أوضح للمهام المحددة والشركاء".