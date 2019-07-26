كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القاهر 313".. خرافة إيرانية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم الجيش الأمريكي، عملاء لإيران بتنفيذ هجمات خلال الصيف الجاري ضد سفن مدنية، وأرسلت البحرية الأمريكية حاملة الطائرات USS آبراهام لينكولن، ومجموعتها الهجومية إلى المنطقة. كما نشرت القوات الجوية الأمريكية القاذفات B-52 و F-22، ومقاتلات الشبح F-35.

وكتب ديفيد آكسي، محرر عسكري لدى موقع "ناشونال إنتريست"، أنه في حال نشبت حرب، يتوقع أن تحاول قوات أمريكية حماية المجال الجوي الخليجي عبر تدمير أو قمع القوات الجوية الإيرانية. وتشغّل القوات الجوية الإيرانية النظامية، مع الجناح الجوي لميليشيا الحرس الثوري الإيراني حوالي 700 طائرة، بما فيها قرابة عشرين طائرة أمريكية من طراز F-14.

مقاتلة الشبح

ولكن يعتقد الكاتب أنه على القوات الأمريكية ألا تقلق مما يتعلق بمقاتلة الشبح الإيرانية. وذلك يعود لأن المقاتلة الإيرانية "القاهر 313" والتي يفترض أن الرادارات لا ترصدها، لم تكن سوى قطعة وهمية عند ظهورها لأول مرة في بداية عام 2013. وظلت قطعة رخيصة على حالها عند ظهورها ثانية على الملأ في 2017.

وكان الرئيس الإيراني في حينه محمود أحمدي نجاد ووزير دفاعه أحمد فاهيدي، كشفا عن القاهر 313 في حدث تم تنظيمه في فبراير( شباط) 2013. وادعى مسؤولون بأن الطائرة قادرة على حمل قنبلتين بوزن 2000 رطل، أو ما لا يقل عن ستة صواريخ جو – جو.

تزوير

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ولكن، حسب الكاتب، بدا أن تلك الطائرة الأنيقة ذات المحرك الواحد والمقعد الوحيد ليست أكثر من إشاعة كاذبة بشأن قدرتها على التخفي. كما لم تكن مقنعة لقطات فيديو مزعوم لـ" رحلة تجريبية"، وعرضت تلك اللقطات بوضوح طائرة دون طيار، على نطاق صغير. وبدت صور لطائرة القاهر 313 وهي تحلق فوق جبال مكسوة بثلوج، مزورة بوضوح.

وقد تفحص الصحفي ستيف وينتز طائرة الشبح الإيرانية المزعومة حسب أقدم طريقة ممكنة، فبنى نموذجاً مصغراً للطائرة من البلاستيك. وعند قيامه بذلك، اكتشف أن لا مساحة كافية تحت جناحي القاهر 313 كي تتسع لقنابل وصواريخ ادعى مسؤولون إيرانيون أن الطائرة قادرة على حملها.

تقييم

وطلب وينتز من ديفيد سينسيوتي، محرر موقع "ذا أفييشينيست" الخاص بالطيران، تقييم النموذج، معتبراً أن الشكل العام للطائرة مثير للاهتمام، وربما جاء نتيجة العديد من المدخلات بما في ذلك X-32, X-36 وطائرة من طراز بوينغ بيرد بري. ولكن، تبقى الأجنحة بميلانها إلى الأسفل صغيرة جداً ولا تستطيع، كما يبدو، الحفاظ على وزن الطائرة بحمولتها من القنابل أو بدونها".

ويتابع سينسيوتي: "يبدو حجم الطائرة غريب، كما أن قمرة القيادة شديدة الصغر لدرجة أن طياراً عادياً لا يستطيع أن يجلس في مقعده. هل رأيتم قط طياراً جالساً وركبتاه مطويتان فوق جانبي القمرة وخوذته خلف مسند رأسه؟".

ويشير كاتب المقال إلى أن ضغط الإطارات بالنسبة لمقاتلة من طراز F-4 يبلغ 265 PSI، ويصل إلى 305 PSI بالنسبة لمقاتلة F-15. وإن كانت المقاتلة القاهر تستطيع أن تحط على إطارات منفوخة بدرجة 50 PSI فقط، فذلك يعني أنها ربما لا تزن أكثر من خمس وزن F-4 وفق وحدة حجمها. وبمعنى آخر إنها طائرة جوفاء.