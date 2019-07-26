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نقل جثمان السّبسي إلى منزله قبل أن يوارى الثرى السبت.. والمئات يبكونه بالشوارع -صور-

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alyaoum24 0 تبليغ

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نقل جثمان الرّئيس الرّاحل الباجي قائد السّبسي، اليوم الجمعة، من المستشفى العسكري بالعاصمة تونس إلى منزله قبل أن يوارى غدا الثرى في مقبرة الجلاز.

وأمّن الجيش التونسي عملية نقل الجثمان وسط إجراءات أمنية مشددة، وحواجز طوقت مُحيط المستشفى، فيما تجمع مئات المواطنين لإلقاء نظرة على جثمان الرئيس الراحل.

والخميس أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أنه سيتم تشييع جثمان الرئيس السبسي، السبت، بحضور كبير لعدد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية، لأن الراحل “كانت له سمعة كبيرة في الخارج وبين العديد من دول أوروبا والخليج العربي”.

وتوفي السبسي، أمس، الخميس، عن عمر ناهز 93 عاما، بعد وعكة صحية تعرض لها ليل الأربعاء نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري، ونعى رؤساء وملوك عرب وأجانب ومسؤولون ومنظمات، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

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