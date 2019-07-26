نشرة خاصة: الحرارة بين 42 و45 درجة في المغرب إلى غاية نهاية الأسبوع

كشفت مديرية الأرصاد الجوية، أن المغرب، سيشهد ارتفاعا ملموسا في درجات الحرارة، ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية يوم الأحد المقبل.

وأوضحت المديرية في نشرة خاصة، قبل قليل، أن الحرارة في عدد من أقاليم المملكة ستتراوح بين 42 و45 درجة.