“نمبر وان” ..محسن صلاح الدين في “ستايل” جديد-فيديو

اختار الفنان محسن صلاح الدين، التوجه نحو نمط غنائي جديد، اعتمد فيه على “ستايل” مغاير لسابق أعماله سواء على مستوى الكلمات أو اللحن أو التوزيع.

وأطلق محسن صلاح الدين، كليب “نامبر وان”، أمس الخميس، علما أن المخرج حسن الكرفطي هو من أشرف على إخراجه.

وتعامل خريج برنامج “فنان العرب”، مع كاتب الكلمات سمير الموجاري ، والملحن نبيل الحوري و والموزع رشيد محمد علي اوهي أسماء جميعها اقترنت بأعمال ناجحة وشهيرة .

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ويأمل محسن صلاح الدين بخطوة التوجه نحو ستايل جديد، تحقيق نجاح في ظرفية أصبحت فيها الأغاني ذات الإيقاع السريع هي الأكثر استماعا.