بعد أسينسيو.. الإصابة تضرب لاعب ريال مدريد الجديد

لاتزال الإصابات تطارد لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، في الجولة التحضيرية، التي يقوم بها الفريق، استعدادا لموسمه الجديد.

فبعد أن تأكد إصابة الجناح ماركو أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي، خلال المواجهة، التي جمعت الملكي بآرسنال الإنجليزي، وهي الإصابة، التي ستحرم اللاعب الشاب من العودة إلى الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و9 أشهر.

انضم الفرنسي “فيرلاند ميندي” إلى أسينسيو، حيث أعلن نادي العاصمة الإسبانية، أن اللاعب أصيب في العضلة الأمامية للفخذ الأيمن، وهو ما يفرض عليه الغياب من 3 إلى 4 أسابيع.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع “ميندي” خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من نادي أولمبيك ليون الفرنسي، مقابل 48 مليون أورو، علما أن صاحب 24 سنة، يشغل مركز الظهير الأيسر.