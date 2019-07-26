"سفينة شحن إيرانية تطلق إشارة استغاثة قرب ميناء في بحر قزوين"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت وكالة "رويترز"، عن الهيئة البحرية في أذربيجان، أن سفينة شحن إيرانية تطلق إشارة استغاثة بسبب حادث قرب ميناء في بحر قزوين، بعد ظهر اليوم، الجمعة. وأفادت الهيئة البحرية في أذربيجان بأنه تم "إرسال طائرتي هليكوبتر وسفينة تابعة لحرس الحدود لموقع حادث السفينة الإيرانية". تفاصيل أوفى لاحقًا...

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