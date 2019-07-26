أذربيجان تعلن إنقاذ 9 من على متن سفينة إيرانية

اعلنت أذربيجان، الجمعة، انقاذ 9 من متن سفينة إيرانية، كانت قد أطلقت إشارة استغاثة. وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن الهيئة البحرية في أذربيجان، القول إن "سفينة شحن إيرانية أطلقت إشارة استغاثة بسبب حادث قرب ميناء في بحر قزوين". كما أعلنت أنه تم إرسال طائرتي هليكوبتر وسفينة دورية تابعة لحرس الحدود إلى موقع الحادث.



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