أعلنت الوكالة البحرية الأذربيجانية، أن سفينة شحن إيرانية تعرضت لحادث بالقرب من ميناء لانكاران، دون أن تذكر أي تفاصيل إضافية. وقالت، إن الوكالة البحرية تلقت إشارات إنذار من سفينة شحن تحمل العلم الإيراني قبالة ميناء لانكاران. وأشارت الوكالة إلى أن مروحيات تابعة لوزارة الطوارئ وسفينة لخفر السواحل توجهت إلى المكان الذي توجد فيه السفينة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفينة شحن إيرانية تطلق نداء استغاثة قرب سواحل أذربيجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.