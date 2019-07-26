جميل أم مرعب؟ فندق فوق حافة الهاوية!

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عادة ما تُبنى الفنادق في المناطق القريبة من قلب المدينة أو الساحل أو حتى الحدائق والغابات، ولكن ماذا لو بُنيت على قمة منحدر صخري مرتفع؟
وسيُبنى الفندق ليبدو وكأنه جزء من جرف "Preinkestolen"، الذي يبلغ طوله 1982 قدماً في جنوب النرويج، والذي أصبح أيضاً من المعالم السياحية الشهيرة.
ويتضمن الطابق السفلي بركة سباحة، ومنصة تسمح للضيوف بالاسترخاء.
ويُذكر، أن هذا الفندق سيتضمن أحد تصاميم برك السباحة الأكثر غرابة، لترافق التصاميم الأخرى لمسابح لامتناهية على قمم ناطحات السحاب.
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