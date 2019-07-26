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جميل أم مرعب؟ فندق فوق حافة الهاوية!

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عادة ما تُبنى الفنادق في المناطق القريبة من قلب المدينة أو الساحل أو حتى الحدائق والغابات، ولكن ماذا لو بُنيت على قمة منحدر صخري مرتفع؟
ولم تعد هذه الفكرة مجرد سؤال أو حلم، بل أصبحت مشروعاً ممكن التحقيق، إذ اقترح استوديو تصميم معماري تركي، فكرة بناء فندق في إحدى أكثر القمم شهرة في النرويج.

وسيُبنى الفندق ليبدو وكأنه جزء من جرف "Preinkestolen"، الذي يبلغ طوله 1982 قدماً في جنوب النرويج، والذي أصبح أيضاً من المعالم السياحية الشهيرة.

 

ويتميز بمنصة عرض كبيرة على السطح العلوي يتضاعف حجمها كمدخل للمبنى، مع ثلاثة طوابق من غرف الضيوف، وشرفة في كل طابق تطل على المنظر الخلاب.

ويتضمن الطابق السفلي بركة سباحة، ومنصة تسمح للضيوف بالاسترخاء.

 

وابتكرت شركة "Hayri Atak"، للتصميم المعماري فكرة المشروع، إلا أنه لم يتم التأكيد على تاريخ المباشرة ببناء الفندق بعد.

ويُذكر، أن هذا الفندق سيتضمن أحد تصاميم برك السباحة الأكثر غرابة، لترافق التصاميم الأخرى لمسابح لامتناهية على قمم ناطحات السحاب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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