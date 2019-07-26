جميل أم مرعب؟ فندق فوق حافة الهاوية!

ولم تعد هذه الفكرة مجرد سؤال أو حلم، بل أصبحت مشروعاً ممكن التحقيق، إذ اقترح استوديو تصميم معماري تركي، فكرة بناء فندق في إحدى أكثر القمم شهرة في النرويج.

وسيُبنى الفندق ليبدو وكأنه جزء من جرف "Preinkestolen"، الذي يبلغ طوله 1982 قدماً في جنوب النرويج، والذي أصبح أيضاً من المعالم السياحية الشهيرة.