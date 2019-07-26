الحشد الشعبي يكشف هوية المسؤول الأمني لـ'داعش' المقتول غرب نينوى

كشفت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الجمعة، عن هوية المسؤول الامني في تنظيم "داعش" الذي قتل قبل يومين غرب المحافظة.
وذكرت القيادة في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "ما يعرف بالمسؤول الامني في داعش لمناطق غرب نينوى تم قتله الى جانب 6 من مرافقيه في منطقة جبل سنجار"، مبينة ان "الارهابي المدعو عبدالله الصياد من سكنة حي الكرامة في مدينة الموصل".
واضافت ان "قوة خاصة من قيادة عمليات نينوى اشتبكت مع مجموعة الارهابي الملقب الصياد بعد محاولتها التسلل الى معمل سمنت سنجار"، لافتة الى ان "القوة عثرت على 9 هواتف مع بحوزة الارهابيين واسلحة M16 عدد 4 و مسدسات حديثة واحزمة ناسفة".
وكان الحشد الشعبي اعلن الاربعاء الماضي 24 تموز الحالي عن قتل مجموعة من "داعش" بإحباط تعرض له في قضاء سنجار غرب الموصل.
واضافت ان "قوة خاصة من قيادة عمليات نينوى اشتبكت مع مجموعة الارهابي الملقب الصياد بعد محاولتها التسلل الى معمل سمنت سنجار"، لافتة الى ان "القوة عثرت على 9 هواتف مع بحوزة الارهابيين واسلحة M16 عدد 4 و مسدسات حديثة واحزمة ناسفة".
وكان الحشد الشعبي اعلن الاربعاء الماضي 24 تموز الحالي عن قتل مجموعة من "داعش" بإحباط تعرض له في قضاء سنجار غرب الموصل.
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