بالفيديو: ملف الاستجوابات يشوبه التهديد والابتزاز والمصالح

ويستخدم عدد من النواب الاستجواب كورقة ضغط وتهديد لابتزاز شخصيات وزارية، مقابل عدم فضحهم واحالتهم الى البرلمان الذي لن يفلتوا بعدها حال ان وطأت قدمهم المكان.

وكان مجلس النواب قد اكمل اجراءاته القانونية بحسب النظام الداخلي لاستضافة عدد من الوزراء، منهم وزيرا النفط والمالية، الا انهما لم يحضرا ولم يصدر بيان رسمي من مكتبيهما لايضاح الامر.



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