بالفيديو: ملف الاستجوابات يشوبه التهديد والابتزاز والمصالح

استجوابات لم تتم وملفات لم تكتمل وفصل تشريعي اوشك على الانتهاء... دوامة لا يزال مجلس النواب يدور داخلها، في ظل عدم التوافق على قوانين مهمة وارجائها للفصل المقبل. اما موضوع الاستجواب فلم يأبه الوزراء المفترض استجوابهم ولم يحضروا لاسباب مجهولة.
ويستخدم عدد من النواب الاستجواب كورقة ضغط وتهديد لابتزاز شخصيات وزارية، مقابل عدم فضحهم واحالتهم الى البرلمان الذي لن يفلتوا بعدها حال ان وطأت قدمهم المكان.
وكان مجلس النواب قد اكمل اجراءاته القانونية بحسب النظام الداخلي لاستضافة عدد من الوزراء، منهم وزيرا النفط والمالية، الا انهما لم يحضرا ولم يصدر بيان رسمي من مكتبيهما لايضاح الامر.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
وكان مجلس النواب قد اكمل اجراءاته القانونية بحسب النظام الداخلي لاستضافة عدد من الوزراء، منهم وزيرا النفط والمالية، الا انهما لم يحضرا ولم يصدر بيان رسمي من مكتبيهما لايضاح الامر.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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