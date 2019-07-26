القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة رويترز الجمعة 2019/7/26 04:42 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2019/7/26 04:42 م بتوقيت أبوظبي سفينة إيرانية تتعرض لحادث - صورة أرشيفية

قالت الهيئة البحرية في أذربيجان إن سفينة شحن إيرانية أطلقت إشارة استغاثة، بعد تعرضها لحادث قرب ميناء في بحر قزوين. وأضافت الهيئة، الجمعة، أنه عقب تلقي الاستغاثة تم إرسال طائرتي هليكوبتر وسفينة دورية تابعة لحرس الحدود الأذرية إلى موقع الحادث، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ 9 بحارة من على متن السفينة.

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كانت هذه تفاصيل خبر سفينة إيرانية تطلق استغاثة ببحر قزوين.. وأذربيجان تنقذ 9 من طاقمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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