"الخليج": "السبسي" كان عاملاً من عوامل التوازن السياسي في تونس

رأت صحيفة إماراتية، أن الساحة السياسية في تونس تبدو بعد رحيل السبسي مفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة في ظل الاضطراب السياسي الذي تعيشه البلاد منذ مدة ليست بالقصيرة، لكنها ستتخذ تعقيدات أكبر، حيث تتحضر لانتخابات برلمانية في شهر أكتوبر، فيما تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر المقبل.

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الجمعة - تابعها "الخليج 365" - "وفي حين وقف الدستور إلى جانب رئيس البرلمان الحالي، محمد الناصر، لتولي منصب الرئيس المؤقت، فإن مرحلة ما بعد ذلك ستكون صعبة على الجميع، في ظل التغير في التحالفات بين أقطاب الحياة السياسية، التي قد تبقي دوامة الصراع قائمة زمناً أطول، أو تحدث انفراجاً يرسم ملامح تونس ما بعد السبسي.

وقالت الصحيفة : لم تكن وفاة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، مفاجئة لكثيرين، سواء للشارع التونسي، أو للمراقبين في الخارج، فقد كان دخوله المستشفى العسكري مرتين خلال أقل من شهر، مؤشراً على أن صحة الرجل في تدهور، وبدا عليه ذلك في أول ظهور له بعد بقائه أياماً عدة للعلاج، لكن وفاته ستحدث، ولا شك، تحولاً كبيراً في المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد، خاصة أن تونس تعيش على إيقاع خلافات سياسية بين أطراف هذا المشهد، لدرجة أن البعض كان يتحدث عن "انقلاب أبيض" كان يدبر ضد الرجل بعد دخوله المستشفى.

وأكدت أن السبسي الذي يعد ثاني أكبر رئيس دولة سناً في العالم بعد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، كان عاملاً من عوامل التوازن السياسي في البلاد، بعد مرورها بعاصفة الربيع العربي التي انطلقت منها في الأساس في نهاية العام 2010، وقد تمكن من العبور بها إلى رحاب الاستقرار، وكان صمام أمان لهذا الاستقرار، على الرغم من المعارضة القوية لنهجه، من قبل خصوم خاضوا معه معارك سياسية تحت عناوين ولافتات عدة منذ انتخابه عام 2014، لكنه في كل الأحوال ظل متمسكاً بأهمية صون كيان الدولة، وضرورة احترام المؤسسات، وهي مبادئ لم تتناف مع إيمانه بضرورة انفتاح النظام، ودمقرطة الحياة السياسية، في ظل حالة من الاستقطابات الداخلية، والخارجية ..مشيرة إلى أن خصومه، يرون قبل حلفائه، أن الرئيس الراحل حرص منذ توليه مقاليد الحكم على ترسيخ المسار الديمقراطي، وتكريس روح التوافق الوطني بالدعوة إلى أهمية المصالحة الوطنية، والدفاع عن هيبة الدولة، وإعادة تموضع تونس، وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما بدا جلياً خلال السنوات التي بقي خلالها في قصر قرطاج.

واختتمت "الخليج" بالقول "لقد كانت حياة الرئيس الراحل حافلة بالعديد من المحطات والمعارك السياسية، والفكرية، حيث تولى الكثير من المناصب في الدولة التونسية، وكان قريباً من صناع القرار في البلاد، ما أكسبه احترام الكثير من أهل تونس، وجيرانها، وأصدقائها، ومنحته تجارب استطاع توظيفها خلال رئاسته للبلاد، وبرحيله تفقد تونس واحداً من رجالها الذين قدموا الكثير من أجل إعلاء شأنها داخلياً، وخارجياً.