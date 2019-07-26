صحيفة: تركيا وقطر تعتقدان أن خسارتهما مضاعفة مع تنحية البشير والاستعداد لمحاكمته

أكدت صحيفة إماراتية، أن السودان لم ينته بعد من دخول الحقبة الجديدة ولا يزال يحتاج لإنجاز كل شيء والإعلان عن بدء المرحلة الانتقالية حتى يمكن الاطمئنان بشكل تام على أنها قد تمت بفضل التوافق التام بين مختلف مكونات الشعب السوداني الشقيق.

وقالت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الجمعة - تابعها "الخليج 365" تحت عنوان " عهد السودان الجديد " : لاشك أن توافق جميع الفرقاء في السودان على نزع سلاح المليشيات والدفع باتجاه توافق سياسي خطوة تسرع إنجاز الحل الذي يرضي كافة الأطراف في البلد الشقيق، وبعد أن كان هناك قلق مبرر من قبل جميع الحريصين على مصلحة السودان، بات الشعور بإنجاز التوافق والتفاهم المطلوبين للحل السياسي التام دون ترك أي أمور قد تعرقل التفاهمات الواجبة، أقوى، ويؤكد أن البلد بات يقترب كثيراً من عهده الجديد وطي صفحة الماضي أو الارتهان لأي جماعات سواء قوى داخلية أو أنظمة خارجية .

وأضافت : المليشيات إحدى كوارث السودان سواء على الصعيد الداخلي، أو تجاه الموقف الدولي منه، ولا شك أنها كانت سبباً قوياً لإبقائه زمناً طويلاً على لائحة العقوبات وحرمانه من البيئة السياسة والاستقرار المناسبين، ورغم أن بعض الجماعات لا تزال تتعذر لتبرر عدم نزع سلاحها، لكن عجلة السلام والتوافق إن تسارعت فإن من يتخلف عنها لن يستطيع اللحاق بها وسيجد نفسه في مرحلة لاحقة يحصد الخيبة والندم، لأن المجتمع الدولي المؤيد لإنجاز التوافق لن يتهاون مع أي جماعة يمكن أن تضع العصي في عجلات الانطلاق نحو الغد أو عرقلة قيام الدولة بمؤسساتها، والمليشيات عدوة الدولة وهو ما لا يمكن تصور وجوده.

وقالت : عقود والسودان مغيب ومهمش جراء عقم السياسات التي كان سببها جماعة "الإخوان" الإرهابية، والأنظمة التي تعتقد أن خسارتها مضاعفة مع تنحية البشير والاستعداد لمحاكمته، مثل تركيا وقطر، واليوم فإن المحاولات الانقلابية التي يتم ضبطها ما هي إلا ردة فعل يائسة من قبل من لا يريدون للسودان أن يستقر ويجتاز المرحلة الحساسة والدقيقة التي يمر بها، وجميعها من أدوات النظام السابق ورموزه التي لا تريد أن تنتصر الإرادة الشعبية وألا يكون هناك توافق كفيل بفتح بوابات الأمل للسودان وشعبه، وإبقائه في متاهات من التعقيدات التي تبعده عن الاستقرار والعهد الجديد الذي يراد منه أن يكون نهجاً مغايراً لما كان عليه الحال سابقا