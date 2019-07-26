صحيفة تتحدث عن اختيار أبوظبي المدينة الثانية على مستوى العالم في المكانة الثقافية

أكدت صحيفة إماراتية، أن اهتمام العاصمة أبوظبي بالثقافة اهتمام بالسلام والتعايش وتكريس لقيم الحوار وتقبل الآخر، انطلاقاً من رؤية قيادة حكيمة تؤمن بالدور الحيوي الذي يقوم به التراث بكل مفرداته في التقريب بين الشعوب.

وقالت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الجمعة - تابعها "الخليج 365" - تحت عنوان "عاصمة الثقافة" : تثبت أبوظبي حضورها المضيء والبهي عالمياً، عبر قيم ثقافية أصيلة وراسخة لإعلاء قيم التسامح والسلام والمعرفة، والاحتفاء بكل ما من شأنه أن يحقق سعادة ورفاهية الإنسان على أرض الوطن، وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمقولته // تبقى الثقافة المقياس الأول لمدى تحضر الأمم وقدرتها على التطور والارتقاء //، في تأكيد على اهتمام القيادة بضرورة استثمار الثقافة في تعزيز الوعي بالقضايا العالمية، وإسهام هذا القطاع الحيوي في استشراف المستقبل من تجارب الماضي.

وأكدت "الإتحاد" أن اختيار أبوظبي المدينة الثانية على مستوى العالم في المكانة الثقافية، واعتبارها واحدة من أكثر الوجهات تميزاً في الشرق الأوسط، يعكس جهود إمارة أبوظبي الرامية للاهتمام بالقطاع الثقافي بكل تجلياته والترويج له بكل مكوناته ومنتجاته باعتبارها وجهة حضارية رائدة.