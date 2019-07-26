أكدت صحيفة إماراتية، أن اهتمام العاصمة أبوظبي بالثقافة اهتمام بالسلام والتعايش وتكريس لقيم الحوار وتقبل الآخر، انطلاقاً من رؤية قيادة حكيمة تؤمن بالدور الحيوي الذي يقوم به التراث بكل مفرداته في التقريب بين الشعوب.
وقالت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الجمعة - تابعها "الخليج 365" - تحت عنوان "عاصمة الثقافة" : تثبت أبوظبي حضورها المضيء والبهي عالمياً، عبر قيم ثقافية أصيلة وراسخة لإعلاء قيم التسامح والسلام والمعرفة، والاحتفاء بكل ما من شأنه أن يحقق سعادة ورفاهية الإنسان على أرض الوطن، وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمقولته // تبقى الثقافة المقياس الأول لمدى تحضر الأمم وقدرتها على التطور والارتقاء //، في تأكيد على اهتمام القيادة بضرورة استثمار الثقافة في تعزيز الوعي بالقضايا العالمية، وإسهام هذا القطاع الحيوي في استشراف المستقبل من تجارب الماضي.
وأكدت "الإتحاد" أن اختيار أبوظبي المدينة الثانية على مستوى العالم في المكانة الثقافية، واعتبارها واحدة من أكثر الوجهات تميزاً في الشرق الأوسط، يعكس جهود إمارة أبوظبي الرامية للاهتمام بالقطاع الثقافي بكل تجلياته والترويج له بكل مكوناته ومنتجاته باعتبارها وجهة حضارية رائدة.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة تتحدث عن اختيار أبوظبي المدينة الثانية على مستوى العالم في المكانة الثقافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.