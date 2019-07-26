شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي: مستعد للذهاب إلى إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس (الخميس) إنه مستعد للذهاب إلى إيران لإجراء محادثات، وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران، لكنه دعا اليابان وبريطانيا ودولاً أخرى أيضاص إلى الانضمام لقوة بحرية لحراسة ناقلات النفط التي تمر من مضيق هرمز. ورداً على سؤال عما إذا كان مستعدا للذهاب إلى طهران، قال بومبيو في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج «بالتأكيد، إذا كان الأمر كذلك، يسعدني أن أذهب إلى هناك... سأرحب بفرصة التحدث مباشرة مع الشعب الإيراني».

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس (الخميس) إنه مستعد للذهاب إلى إيران لإجراء محادثات، وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران، لكنه دعا اليابان وبريطانيا ودولاً أخرى أيضاص إلى الانضمام لقوة بحرية لحراسة ناقلات النفط التي تمر من مضيق هرمز. ورداً على سؤال عما إذا كان مستعدا للذهاب إلى طهران، قال بومبيو في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج «بالتأكيد، إذا كان الأمر كذلك، يسعدني أن أذهب إلى هناك... سأرحب بفرصة التحدث مباشرة مع الشعب الإيراني».

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