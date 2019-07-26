شكرا لقرائتكم خبر عن أوردغان يهدد بدفن أكراد سورية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الوكالات (تركيا)قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الجمعة)، إن تركيا عازمة على تدمير «ممر الإرهاب» شرقي نهر الفرات في سورية، بغض النظر عما ستصل إليه المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن إقامة منطقة آمنة مزمعة في شمال سورية. وقال خلال لقائه أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم: «أولئك الذين يضعون ثقتهم في القوى الأجنبية في المنطقة سيوضعون تحت الأرض... سنجد حلاً دائماً للإرهاب»، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية. وتأتي تصريحات أردوغان بعد أربعة أيام من تهديد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بإطلاق عملية في شرق الفرات "إذا لم تتأسس المنطقة الآمنة في سورية وإذا استمر تهديد تركيا".
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