السيسي يعلن الحداد في مصر .. جنازة مهيبة للرئيس «السبسي» .. ماكرون يقطع إجازته لتوديع رئيس تونس

الموجز

وصل موكب جثمان الرئيس التونسى الراحل الباجى قايد السبسى إلى قصر قرطاج، ظهر الجمعة، وكان فى استقباله نجله حافظ قايد السبسى ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد وعدد من الشخصيات الوطنية.

ونشر نجل الرئيس التونسى الراحل حافظ قايد السبسى تدوينة على حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" جاء فيها: ''الرئيس الباجي قائد السبسي رحمه الله ملك للشعب التونسي وكل تونسي من حقه الحضور في جنازته التي ستنطلق بعد الموكب الرسمي من قصر قرطاج نحو مقبرة الجلاز ''.

وانتقل الرئيس التونسى المؤقت محمد النّاصر مساء أمس الخميس إلى مقر إقامة عائلة الرئيس الراحل الباجى قايد السبسى، لتقديم واجب العزاء إلى أفراد أسرته.

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السيسي يعلن الحداد 3 أيام لرحيل الرئيس التونسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان الحداد في البلاد 3 أيام لرحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي- بحسب ما أفادت الفضائية المصرية الأولى، في نبأ عاجل لها، أمس الخميس وفقاً لعدة مواقع مصرية.