شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولي: اختيار العاصمة الإدارية لمؤتمر الشباب دليل على الإرادة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك عبقرية في اختيار المكان والعنوان للمؤتمر الوطني للشباب، والذي يبث رسائل واضحة فى اختيارهم، قائلا: "العاصمة الإدارية هى رسالة بالتأكيد على الإرادة المصرية فى القدرة على إنجاز العاصمة الإدارية فى وقت وجيز، وقدرة الشعب المصرى فى إنجاز الصعاب".

وقال "الخولى"، إن اللمحة الأخرى فى اختيار العنوان هو الحياة الكريمة بمعنى أن العاصمة الإدارية الجديدة بداية لحياة منظمة وأكثر تقدم ورقى وخطوة نحو تحول مصر إلى الترقى المجتمعى، خاصة وأن وجود المبانى والوزارات بالعاصمة الإدارية وتفريغ محافظة القاهرة منها سيساعد فى تطوير شكل القاهره القديم.

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وشدد " الخولي " على أن الحياة الكريمة جزء من العدالة الاجتماعية والشعب المصرى عانى لسنوات طويلة وواجه تحدى عظيم أسهم فيه الشعب بالتحمل للقرارات الاقتصادية الصعبة والإصرار لعدم استغلال حاجة مصر لفرض أمر سياسي ما، ومصر نجحت فى معركة التحدى والصمود فى القرارات الاقتصادية الصعبة.

واعتبر أن مؤتمر الشباب هو استمرار للتواصل بين القياده السياسية ويعطى رسائل فى احتضان الدولة للشباب والتعرف علي رؤيتهم، وأنه يشارك فى الحاضر وما تمر به الدولة من مختلف التطوير.

وأضاف "الخولي" أن مؤتمرات الشباب ليس فقط منصة حوار بين الشباب والرئيس، وإنما تطورت وأصبحت يلقي من خلالها الوزراء وغيرهم رؤاهم فى التحول للمستقبل، وتحولت إلى حالة من الحوار المجتمعى يضم فئات عدة حول "أين مصر الآن وما نريد وكيف نذهب".