المالكي يعلن اختتام الدورة التشريعية وقانون “فرنسة التعليم” يدخل إلى الثلاجة

بخلاف التوقعات، أعلن الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب عن اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، من دون إخراج القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وفي ذات السياق، أصدر المالكي، أمس الخميس، بلاغا يدعو فيه النواب البرلمانيين إلى الحضور، اليوم الجمعة إلى القبة، من أجل المشاركة في جلسة عمومية ستضم الدراسة، والتصويت على مشاريع النصوص الجاهزة، تليها مباشرة جلسة مخصصة لاختتام الدورة التشريعية.

قرار رئيس مجلس النواب باختتام الدورة، يأتي بعدما اجتمع رؤساء الفرق في مجلس المستشارين، حيث أجمعوا على ضرورة الإسراع بإخراج هذا المشروع في الآجال المعقولة، ودعوا مجلس النواب إلى التسريع بإحالته في أقرب الآجال، لتتمكن اللجنة المختصة من برمجته.

وفاجأ المالكي، مساء أمس، البرلمانيين بقراره اختتام الدورة التشريعية، إذ إن لجنة التعليم في مجلس المستشارين كانت تستعد للاشتغال بوتيرة سريعة، من أجل إعادة المشروع إلى مجلس النواب في قراءة ثانية، قبل إعلانه اختتام الدورة، ما سيدخل القانون الإطار للتربية والتكوين إلى ثلاجة القوانين، إلى حين افتتاح الدورة التشريعية المقبلة، في أكتوبر، أو الدعوة إلى دروة استثنائية.