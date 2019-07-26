نعمان بلعياشي يضع يده في يد المنتج العالمي ريدوان

يستعد الفنان الشاب، نعمان بلعياشي، لإصدار عمل جديد، يوم الأحد المقبل، تعاون فيه مع المنتج العالمي المغربي ريدوان.

وينتظر أن يكشف نعمان بلعياشي، وريدوان تفاصيل العمل، وكواليسه للجمهور، عبر ندوة صحفية تسبق موعد إصداره.

وانضم بلعياشي إلى قائمة الفنانين المغاربة الشباب، الذين يدعمهم نادر خياط، الشهير بلقب ريدوان، عبر التعامل معهم، ومنحهم إضافة في مسارهم، كونه تعامل مع أسماء وازنة في سماء الموسيقى العالمية.

وسبق أن شارك نعمان بلعياشي في العمل، الذي أصدره ريدوان بمشاركة نجوم كثر، احتفالا بعيد ميلاد الملك محمد السادس.