رسميا.. ريال مدريد يضم لاعبا جديدا

أعلن نادي ريال سرقسطة، اليوم الجمعة، أنه توصل لاتفاق من أجل انتقال لاعبه ألبيرتو سورو لصفوف ريال مدريد، لكنه سيلعب الموسم القادم بين صفوفه فريقه السابق معارًا.

وبفضل أدائه المتميز بين صفوف الرديف في ريال سرقسطة الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإسباني، تم استدعاء اللاعب صاحب العشرين عاما للفريق الأول الذي يدربه إيمانول إيدياكيز، من أجل المشاركة في فترة الإعداد للموسم الماضي.

وفي موسم 2018-2019، خاض سورو، 29 مباراة منها 13 أساسيا وسجل هدفين.