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نجم دفاع المنتخب المغربي ينضم رسميا لبرشلونة الإسباني

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عثمان رضى 0 تبليغ

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وقع نجم المنتخب المغربي لكرة القدم، أقل من 16 سنة، وفريق مايوركا الإسباني للشباب، شادي رياض، عقدا رسميا مع نادي الإسباني، ليلتحق بفريقه الثاني.

ويعتبر رياض، 17 سنة، واحدا من أمهر اللاعبين الشباب الممارسين في إسبانيا، وقد وقع في كشوفات النادي الكتالوني، بعد أن كان محط اهتمام عددا من كبار الأندية في إسبانيا وأروبا.

وحمل رياض، ألوان المنتخب المغربي لأقل من 16 سنة، ويعتبره عدد من التقنيين بأنه مستقبل الدفاع المغربي.

رياض، سيحمل قميص فريق برشلونة للشباب، بعد أن وقع عقدا مدته 4 مواسم، ويأمل في أن يلتحق سريعا بالفريق الثاني لبرشلونة، على أن ينضم للفريق الأول.

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