فاجعة “إجوكاك”.. حركة السير تعود للطريق الوطنية رقم 7 وتفك العزلة عن عشرات الدواوير – صور

تمكنت السلطات المحلية في إقليم الحوز، اليوم الجمعة، من إعادة فتح الطريق الوطنية رقم 7، على مستوى دوار توك الخير في جماعة إجوكاك، بعد أكثر من 24 ساعة من انقطاعها، إثر الانهيار الجبلي، الذي وقع، أول أمس الأربعاء، وأودى بحياة 16 شخصا.

ومكنت الخطوة من فك العزلة عن عشرات من الدواوير التابعة لجماعة إجوكاك، وباقي الجماعات التابعة لقيادة “ثلاثاء نيعقوب” – دائرة أسني، بعدما تسببت الصخور، والأتربة، التي جرفتها سيول الأمطار في طمر إحدى سيارات النقل المزدوج مع الإغلاق التام للطريق الوطنية، التي تعتبر منفذا وحيدا للآلاف من السكان في منطقة ذات تضاريس وعرة.

وكان المئات من السكان قد اضطروا إلى المرابطة لساعات طويلة في انتظار فتح الطريق، كما عاين موقع “اليوم 24” وجود العشرات من السيارات، التي حوصرت في المنطقة إلى حدود، صباح اليوم الجمعة، حينما تم افتتاح المسلك المذكور.

وكانت سلطات إقليم الحوز قد أعلنت انتهاء عمليات البحث عن المفقودين في الحادث المذكور، إذ اتضح أن 16 شخصا لقوا حتفهم به، بينهم، حسب مراسل “اليوم24” من عين المكان، 11 امرأة، و4 رجال، وطفل، الذين انتشلت جثثهم، ونقلت إلى مستودع الأموات في مدينة مراكش.

وبعد أزيد من 16 ساعة من البحث، باستخدام 5 جرافات، تمكنت فرق الإنقاذ، ليلة أمس الخميس، من العثور على السيارة تحت الأوحال في المنقطة الكيلومترية 230، على الطريق الوطنية رقم 7، وتم انتشال جثث الضحايا.

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وكانت السلطات المحلية قد أفادت أن التساقطات الرعدية الغزيرة، التي عرفها الإقليم، مساء أول أمس الأربعاء، أسفرت عن ارتفاع منسوب مياه بعض الشعاب، والمجاري المائية، وإحداث سيول أدت إلى انجراف كميات هائلة من الأتربة، والأوحال في النقطة الكيلومترية 230 على الطريق الوطنية رقم 7.

وأوضحت السلطات المحلية في الحوز أن الحادث وقع على مستوى دوار توك الخير، جماعة إجوكاك، قيادة ثلاث نيعقوب، دائرة أسني، وتسبب في طمر سيارة للنقل المزدوج تحت الأتربة.

وتم إشعار السلطات المحلية من طرف أحد الأشخاص، الذي كان يوجد في عين المكان، حين وقوع الحادث، فتعبأت كل من السلطات المحلية، والأمنية، ومصالح الوقاية المدنية، وفرق المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.