داكوستا والأحمدي يلتحقان بمعسكر اتحاد جدة السعودي

يلتحق الثنائي المغربي مروان داكوستا، وكريم الأحمدي، بمعسكر فريقهما اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، الذي سيخوضه الفريق في الديار الإماراتية، وتحديدا مدينة دبي.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية، اليوم الجمعة، إن انضمام داكوستا والأحمدي، إلى المعسكر الإعدادي للاتحاد، سيكون غدا السبت، بعد غيابهما عن المحطة التحضيرية الأولى للفريق والتي كانت بمدينة مانشستر الإنجليزية.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن الجهاز الفني للفريق، ينتظر التحاق الثنائي المغربي، من أجل البدء في رسم الخطط الفنية لمواجهة ذوب آهن أصفهان الإيراني في 5 غشت المقبل، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

واستفاد داكوستا والأحمدي، من عطلة إضافية، بعد مشاركتهما رفقة المنتخب الوطني في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، والتي غادرها الأسود من الدور الثاني، عقب الخسارة من بنين بركلات الترجيح.