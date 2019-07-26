بايرن ميونخ يقدم عرضا مغريا لضم ساني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن بايرن ميونخ الألماني تحرك بشكل رسمي من أجل التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ليروي ساني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن المدير الرياضي للفريق البافاري، حسن صالح حميديتش، اجتمع مع مسؤولي السيتزنز في الساعات الماضية، من أجل حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن.

وكشفت الصحيفة عن استعداد البايرن لمنح الدولي الألماني راتب أسبوعي، تبلغ قيمته 200 ألف جنيه إسترليني، حال توقيعه على عقود انتقاله للنادي البافاري.

ويسعى البايرن لتعويض رحيل الثنائي المخضرم فرانك ريبيري وآريين روبن بنهاية الموسم الماضي، حيث لم ينجح النادي حتى الآن في جلب أي صفقة هجومية بارزة.

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وكان بيب جوارديولا، مدرب المان سيتي، قد زاد الغموض حول مستقبل ساني، صاحب الـ23 عامًا، بعدما ألقى الكرة في ملعبه، مؤكدًا أن القرار ليس في يديه، بل يعود للاعب.

وكشف المدرب الإسباني أيضًا عن تقدم ناديه بعرض لتمديد عقد ساني، إلا أن اللاعب لم يوافق حتى الآن على التوقيع على العقد الجديد.

وعبر نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، مؤخرًا عن أمله في ظفر ناديه بالصفقة، التي وصفها بالحلم، مشيرًا إلى علم الجميع برغبة النادي في التعاقد مع ساني.