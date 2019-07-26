إدارة إنتر ميلان: إيكاردي لن يعود إلى الفريق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية عن موقف رئيس إنتر ميلان الإيطالي، ستيفن تشانج، من إمكانية مشاركة النجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، خلال الفترة القادمة.

وذكر تشانج في تصريحات أبرزتها صحيفة "كوريري ديلا سيرا": "إيكاردي لاعب رائع وشخص جيد، كما أنه ساعد الفريق من خلال تسجيل العديد من الأهداف في الماضي".

وأضاف "نحن واثقون من إيجاد الحل الجيد بالنسبة له، لكنه لن يعود للفريق مرة أخرى رغم النقص العددي في صفوف المهاجمين".

كان أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان الجديد، قد استبعد إيكاردي من قائمة الفريق التي غادرت لسنغافورة لخوض الجولة الآسيوية، والمشاركة في الكأس الدولية للأبطال؛ تحضيرًا للموسم الجديد.

يذكر أن العلاقة بين إيكاردي وإدارة إنتر ميلان، قد توترت في الموسم المنتهي، بسبب مماطلة اللاعب في التوقيع على عقد جديد، ولذلك قرر مسؤولو النيراتزوري سحب شارة القيادة من المهاجم الأرجنتيني.