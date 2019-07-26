يافا: إصابة خطيرة لشاب إثر تعرضه للطعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (19 عاما) في جريمة طعن في مدينة يافا وقعت ظهر اليوم، الجمعة.

وذكرت مصادر طبية أن جريمة الطعن أسفرت عن اصابة الشاب بجروح وُصفت بأنها خطيرة.

وقدمت الطواقم الطبية التي استدعيت إلى مكان الجريمة العلاج الأولي للمصاب، ونقلته بسيارة الإسعاف المكثف إلى مستشفى "إيخيلوف" لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق، ولم يبلغ عن اعتقالات وخلفية الجريمة، فيما سادت حالة من التذمر والغضب بسبب ازدياد أعمال العنف والجريمة.