بالفيديو: اتفاقات سياسية تؤجل فتح ملف سقوط الموصل ونحو 40 قضية كبيرة

وبرغم ما ترتب على هذه الملفات من خسائر بشرية ومالية لحقت بالبلاد والعباد، الا ان القوى السياسية تنظر الى هذه الملفات بانها تشكل خطرا على وجودهم وكأن كل شيئ مستباح.

مصادر قضائية أكدت ان مجلس القضاء الأعلى يحاول تحريك نحو اربعين قضية كبيرة وفقا للقانون، رغم تجميدها سياسيا بسبب النفوذ الذي تتمتع به الشخصيات والجهات المتورطة.



ووسط الاراء عن هذا الملف، يؤكد نواب عن تحالف سائرون إنَّ ملف سقوط الموصل لا يحظى بحماسة شديدة من قبل الأطراف السياسية في البرلمان، ولكنّه لا يزال ضمن جدول أعمال سائرون. مشيرا الى ان فتح الملف بحاجة إلى وضع سياسي مناسب يساعد على متابعة الملف ومحاسبة المتورطين فيه. جازمين بالقول أنّ آليات عمل القضاء تتعرض لضغوطات حزبية، وهناك تعطيل إداري بسبب الصلاحيات المتداخلة بين أجهزة القضاء.