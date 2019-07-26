رسمياً.. ايوب اوديشو مدرباً للقوة الجوية

2019-07-26 | 13:29
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وتابع النادي، "رغم اعتذار المدرب أيوب أوديشو عن الاستمرار بتدريب الفريق بسبب ظروفه الصحية وحاجته لأجراء عملية جراحية للعيون خارج العراق، الا أنه وافق على البقاء على رأس الهرم الفني للجهاز التدريبي للصقور خلال الموسم المقبل".
وبين ان "قرار عدول المدرب أوديشو بالاستمرار بتدريب الفريق للموسم المقبل، يأتي للعلاقة المتينة التي تربط المدرب بالإدارة، وكذلك تلبياً لطلب جماهير الصقور".
وكان نادي القوة الجوية، قد اعلن امس الخميس، تعثر مفاوضات تجديد اوديشو وتعاقده مع المدرب علي هادي.
وعاد القوة الجوية، اليوم الجمعة، ليعلن تراجعه عت التعاقد مع علي هادي وعودة المدرب ايوب اوديشو.
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