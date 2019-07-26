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رسمياً.. ايوب اوديشو مدرباً للقوة الجوية

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2019-07-26 | 13:29

رسمياً.. ايوب اوديشو مدرباً للقوة الجوية

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اعلن نادي القوة الجوية الرياضي، تسمية ايوب اوديشو، مدرباً لفريق الكرة في موسم 2019/ 2020.
وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، تعلن عن تعاقدها الرسمي مع المدرب أيوب أوديشو لقيادة الصقور خلال الموسم المقبل".

وتابع النادي، "رغم اعتذار المدرب أيوب أوديشو عن الاستمرار بتدريب الفريق بسبب ظروفه الصحية وحاجته لأجراء عملية جراحية للعيون خارج العراق، الا أنه وافق على البقاء على رأس الهرم الفني للجهاز التدريبي للصقور خلال الموسم المقبل".


وبين ان "قرار عدول المدرب أوديشو بالاستمرار بتدريب الفريق للموسم المقبل، يأتي للعلاقة المتينة التي تربط المدرب بالإدارة، وكذلك تلبياً لطلب جماهير الصقور".

وكان نادي القوة الجوية، قد اعلن امس الخميس، تعثر مفاوضات تجديد اوديشو وتعاقده مع المدرب علي هادي.

وعاد القوة الجوية، اليوم الجمعة، ليعلن تراجعه عت التعاقد مع علي هادي وعودة المدرب ايوب اوديشو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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