نقل جثمان السبسي من المستشفى العسكري لقصر قرطاج

نُقل جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة، من المستشفى العسكري بالعاصمة تونس إلى مقر إقامته بقصر قرطاج؛ استعدادا لدفنه غدا السبت.

ووفق مراسل "العين الإخبارية" فإنه تم نقل جثمان الرئيس التونسي الراحل بمرافقة أمنية وعسكرية ووسط حضور عدد غفير من المواطنين.





وتوفي السبسي، أمس الخميس، بعد ساعات من نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة إثر تعرضه لـ"وعكة صحية".

والرئيس التونسي الراحل من مواليد 1926 بتونس العاصمة، وتولى رئاسة الجمهورية عام 2014.

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وإثر وفاته، أعلنت الحكومة التونسية الحداد الوطني لمدة 7 أيام وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية.





قررت رئاسة الجمهورية إقامة جنازة وطنية للرئيس التونسي الراحل، غدا السبت، سيحضرها عدد من القيادات والزعامات العربية والأوروبية والأفريقية، حيث سيدفن في مقبرة "الجلاز" وهي مقبرة شعبية وسط العاصمة.







وحول الجنازة، قالت المتحدثة باسم الرئاسة سعيدة قراش في تدوينة عبر "تويتر": "من حق الشعب التونسي أن يلقي النظرة الأخيرة على رئيسه قبل دفنه يوم غد"، مشيرة إلى "ترتيبات خاصة في طور الإعداد لجعل الجنازة شعبية يشارك فيها الشعب التونسي".