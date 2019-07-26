تحت رعاية دولة الإمارات.. زفاف جماعي في لحج اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الزواج الجماعي الخامس عشر على مستوى اليمن، استفاد منه 200 شاب وفتاة في محافظة لحج ضمن الأعراس الجماعية التي وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية لدعم استقرار الشباب وتعزيز النسيج الاجتماعي في اليمن، وذلك بمتابعة من الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة.

ويستفيد من الأعراس الجماعية في مرحلتها الثانية خلال عام 2019 آلاف الشباب في 11 محافظة يمنية.

وتمت المراسم بحضور عدد من المسؤولين اليمنيين ومحمد راشد الشحي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في عدن الذي أشرف على مراسم الزواج والترتيبات الخاصة بها بمشاركة العرسان وأسرهم ومعارفهم وجمع غفير من أهالي المحافظة.

وتأتي مبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضمن استجابة الإمارات لمتطلبات الأشقاء في اليمن من الدعم والمساندة في جميع المجالات واستمرارا لجهودها في تحسين جودة الحياة ودعم الأوضاع الإنسانية ورفع المعاناة عن الساحة اليمنية.