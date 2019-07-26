أزمة جديدة تضرب الزمالك قبل القمة المصرية

واصلت الأزمات مطاردة فريق الزمالك قبل مواجهة الأهلي، باستقالة أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد، بعد مشادة قوية نشبت بينه وبين أيمن حافظ منسق الفريق قبل مباراة الإسماعيلي الأربعاء الماضي، والتي فاز بها الفارس الأبيض بنتيجة 3-1، ضمن مؤجلات الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي مساء الأحد المقبل المقبل، في ختام مباريات الدوري المصري الممتاز، الذي توج به "المارد الأحمر" للمرة الـ41 في تاريخه عقب فوزه على المقاولون العرب، بنتيجة 3-1، ضمن مؤجلات الجولة الـ33 من المسابقة المحلية.

وقرر أمير عزمي الرحيل عن الجهاز الفني بسبب أزمته مع أيمن حافظ، حيث أخطر الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال بالرحيل عن النادي في الفترة الحالية.





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وتأتي تلك الأزمة، عقب خسارة لقب الدوري بـ24 ساعة لصالح الأهلي، حيث حصد الفريق الأبيض 72 نقطة فقط في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن المارد الأحمر المتصدر.

وكان عزمي من أفراد الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس الذي حقق لقب الكونفدرالية الأفريقية في شهر مايو/أيار الماضي.

ولم تكن أزمة خسارة لقب الدوري هي الوحيدة، بل طلب محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق، الرحيل عقب مباراة الإسماعيلي، رافضا التراجع عن هذا القرار.

وينتهي تعاقد إبراهيم مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، وهو ما يتيح له التوقيع لأي فريق في يناير/كانون الثاني المقبل، والانتقال إلى صفوفه بشكل مجاني في الصيف التالي.

وكان محمد إبراهيم تلقى عرضا من نادي الفجيرة الإماراتي من أجل الانتقال إلى صفوفه بالموسم الجديد، وأعلن أنه يفكر في العرض بجدية، مبديا رغبته في الرحيل عن القلعة البيضاء عقب مواجهة الأهلي.

يُذكر أن محمد إبراهيم شارك مع الزمالك في 20 مباراة خلال الموسم الماضي، نجح خلالها في صناعة 4 أهداف، ليتعرض للعديد من الانتقادات بسبب تراجع مستواه.