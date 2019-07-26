"جوبا لاند" تعلن قطع علاقاتها مع حكومة فارماجو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ولاية جوبالاند، الجمعة، قطع علاقاتها مع حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو، متهمة إياها بالتدخل في شؤونها الداخلية ومحاولة العبث بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووفق بيان لحكومة الولاية فإنها قررت منع مسؤولي الحكومة الفيدرالية في مقديشو من دخول مدينة كسمايو عاصمة الولاية؛ ردا على قيام مقديشو بمحاولات للتأثير على الانتخابات.

وأكدت جوبالاند "إيقاف التعاون مع الحكومة الفيدرالية".

وكانت ولاية غلمدغ أعلنت سابقا مقاطعتها التعامل مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو لحين وقف تدخلاتها في شؤونها الداخلية والانتخابات التي ستجرى فيها بالإضافة إلى جوبالاند ٢٠٢٠.

ويتهم مراقبون حكومة فرماجو بقيادة مخطط لإقصاء حكام بعض الولايات وتنصيب موالين لها، على غرار ما تم في جنوب غرب الصومال؛ ما يقود البلاد إلى طريق مسدود.