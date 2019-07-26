واشنطن تزود الجيش المصري بأكثر من 900 عربة مضادة للألغام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زودت الولايات المتحدة الأمريكية الجيش المصري بأكثر من 900 عربة مدرعة مقاومة للألغام، "لمحاربة الإرهاب وبناء القدرات القتالية"، حسب بيان لسفارة واشنطن في القاهرة.

وقال البيان، الذي نشرته السفارة على "فيسبوك": "تزود الولايات المتحدة القوات المسلحة المصرية بـ930 سيارة أمريكية من طراز إم آر إيه بي (محمية من الكمائن المقاومة للألغام)".

وأوضح البيان المقتضب أنه "سيتم استخدام هذه المركبات لمحاربة الإرهاب وبناء القدرات القتالية، وإضافة إلى ذلك فهي جزء من مجموعة واسعة من مبادرات التعاون العسكري بين البلدين".

وتندرج هذه الهبة في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر الذي استؤنف في مارس/آذار 2015 بقيمة 1,3 مليار دولار سنويا.

وتأتي هذه المساعدات في ظل المعركة التي تخوضها مصر مع التنظيمات الإرهابية التي تنشط في سيناء بدعم من دول إقليمية.