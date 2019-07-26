التحالف العربي يسقط طائرة أطلقها الحوثيون تجاه جازان السعودية

تمكنت القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن، الجمعة، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار في الأجواء اليمنية، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان السعودية.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، مؤكدا أن كل محاولات المليشيا الحوثية العدائية سيكون مصيرها الفشل.

في السياق ذاته، أكد مصدر في التحالف أن المليشيا الحوثية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات والخسائر البشرية والمادية، ما جعلها تلجأ لاختلاق الأكاذيب وتحقيق الانتصارات الوهمية عبر وسائلها الإعلامية.

ونفى ادعاءات المليشيا عبر وسائل إعلامها من إسقاطها طائرة بدون طيار تابعة للتحالف، مشيرا إلى أنها استخدمت صورا قديمة في ادعاءاتها لتعزيز فبركات إسقاط الطائرة.



Advertisements

وأكد أن هذه القصة لا أساس لها من الصحة وتضاف لسجل الأكاذيب والافتراءات التي تستخدمها العناصر الحوثية في محاولة منها لتعزيز معنويات مقاتليها.

ولفت المصدر إلى أن تاريخ المليشيا مليء بالأكاذيب والافتراءات المفضوحة للشعب اليمني وللعالم، وأن ادعاءاتها المستمرة منذ انطلاق عاصفة الحزم باتت محل سخرية لكل مهتم بالشأن اليمني.

ونجحت قوات التحالف، الخميس، في اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار في الأجواء اليمنية، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية من صنعاء في محاولة لاستهداف السعودية.



وخلال شهر يوليو/تموز الجاري، اعترضت قوات التحالف ودمرت عددا من الطائرات بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقتي أبها وجازان السعوديتين.

وتتصدى قوات التحالف أيضاً لمحاولات المليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما تتعمد المليشيا الانقلابية تعطيل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، قبيل كل محاولة يقودها لإنقاذ جهود السلام المتعثرة في بلد أنهكته الحرب منذ نحو 5 سنوات.