"نسر برأسين وعصي جولف".. ترامب أمام شعار رئاسي مزيف

للوهلة الأولى، لم يكن هناك شيء غير عادي بشأن العرض الذي سبق صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المسرح، خلال اللقاء الطلابي الذي عقد، الثلاثاء، في أحد فنادق العاصمة واشنطن.

بعد مقطع فيديو مدته 12 دقيقة تناول وصول ترامب لمنصبه الرئاسي، ظهر اسمه باللون الأحمر على الشاشة، ثم صعد بعدها على المسرح لتقابله الهتافات الجياشة من مئات الداعمين من شباب المحافظين الحاضرين للفاعلية التي نظمتها منظمة "ترنينج بوينت" الأمريكية غير الربحية.

كان كل شيء كالمعتاد، إلا من الصورة التي ظهرت على الجهة اليمنى للرئيس الأمريكي. من بعيد تبدو مثل الشعار الرئاسي المعروف، لكن عند إمعان النظر، ستجد تعديلات يبدو أنها تستهدف السخرية من ولع الرئيس بالجولف والاتهامات بصلاته بروسيا.





وطبقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، لا يعلم البيت الأبيض أو المنظمة من هو صاحب هذا التصميم، لكن صباح الخميس، أعلنت المنظمة المحافظة فصل أحد العاملين ضمن فريق الفيديو الخاص بها قالت إنه مسؤول عن عرض الشعار المزيف.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الخطأ "غير مقبول"، لكنه كان نتيجة بحث متسرع عبر الإنترنت للعثور على صورة للشعار الرئاسي لعرضه خلف الرئيس الأمريكي، ولم يكن يحمل نوايا سيئة.

شعار مزيف

في الصورة، كان النسر له رأسين بدلًا من واحدة، وهو رمز مرتبط تاريخيًا بالإمبراطورية والهيمنة، كما أنه يشبه كثيرًا شعار النبالة الروسي ويظهر أيضًا على أعلام صربيا وألبانيا ومونتينيجرو.

كما بدا النسر في الصورة يحمل عددًا من عصي الجولف، بدلًا من الـ13 سهمًا.

أحد قراء الصحيفة الأمريكية أشار إلى أن هناك موقع إلكتروني يبيع سلعًا مناوئة لترامب تظهر عليها علامات تشبه الشعار المزيف.

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وقال متحدث باسم البيت الأبيض، تحدث عن الأمر بشرط عدم الكشف عن هويته، إن طاقم العمل بالبيت الأبيض لم يرى الشعار المزيف قبل ظهوره على الشاشة، وأحال الأسئلة للمنظمة المحافظة.





ومساء الأربعاء، أوضح المتحدث باسم المنظمة أنه لا يعلم من أين جاء الشعار المعدل أو كيف انتهى به المطاف بالظهور على الشاشة خلف الرئيس، مشيرًا إلى أن الخطأ ربما من الفريق الذي عمل على تنسيق الإنتاج الصوتي والمرئي للفاعلية.

مصمم الشعار

توصلت الصحيفة الأمريكية إلى صاحب الشعار يدعى تشارلز ليزوت (46 عامًا)، مصمم جرافيك، وصممه بعد الانتخابات الرئاسية عام 2016، إذ أوضح أنه كان جزءًا من مزحة وتنفيس عما داخله.

وتضمن الشعار الذي صممه ليزوت، المقيم بمدينة ريتشموند، مجموعة من عصى الجولف بدلًا من الأسهم الموجودة بمخلب النسر؛ في إشارة إلى الهواية المفضلة للرئيس.

وفي المخلب الآخر للنسر، استبدل غصن الزيتون برزمة نقود، كما استبدل الشعار اللاتيني للولايات المتحدة بكلمات إهانة إسبانية.





وقال ليزوت خلال مقابلة مع "واشنطن بوست" إن هذا التصميم كان القطعة الأكثر فنًا التي صممها على الإطلاق.

ورغم أن هذا الشعار المزيف لم يكن مصممًا للظهور أمام قاعدة عريضة من الجمهور، انتهى به الأمر بالظهور عبر شاشة خلف الرئيس الأمريكي أثناء حديثه للفاعلية التي حضرها مئات الشباب.