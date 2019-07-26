الان تتابع قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - وكالات - الخليج 365
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وأضاف أن الطائرة المسيرة كانت تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان، مؤكداً أن كل محاولات الميليشيا الحوثية العدائية سيكون مصيرها الفشل بإذن الله.
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