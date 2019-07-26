شكرا لقرائتكم ترمب لـ"فوكس نيوز": الديمقراطيون اختلقوا جريمة مزيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحدث الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مساء الخميس، هاتفياً مع قناة "فوكس نيوز" عن شهادة المحقق الخاص السابق روبرت مولر في "الكابيتول هيل"، الأربعاء.

وقال ترمب إن الديمقراطيين "اختلقوا هذه الجريمة" المزيفة، وهي اتهامه بعرقلة العدالة.

وأضاف لمقدم البرامج، شان هانيتي: "لم أفعل ذلك، إنهم يختلقون جريمة مزيفة، ثم يقولون لقد عرقل العدالة، ومرة أخرى يؤكدون أنه لم يكن هناك تؤاطو، لكنه (ترمب) عرقل العدالة".

وعندما سأل المشرعون بالكونغرس المحقق الخاص، مولر، عمّا إذا كانت النتائج التي توصل إليها التحقيق، الذي استمر نحو عامين، بخصوص التدخل الروسي المزعوم، قد برأت الرئيس حقاً؟ أجاب مولر، في شهادته أمام لجنتين في مجلس النواب، بعد ظهر الأربعاء: "لا".

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وفي المقابلة كرر ترمب رغبته في "التحقيق مع المحققين" حول الوقائع المتصلة بقضية روسيا، وأوضح أن المدعي العام، ويليام بار، "سيبحث في ذلك".

وشدد ترمب على "أن ما جرى يجب ألا يتكرر مع رئيس أميركي آخر، هذه كارثة مطلقة بالنسبة لبلادنا، الأمر أشبه بمطاردة ساحرة مزيفة".

وخلال شهادته، الأربعاء، نفى مولر تأكيدات ترمب بأن التحقيق كان "مطاردة ساحرات"، غير أن المحقق الخاص السابق كرر ما ورد في تقريره، قائلاً: "لم نتوصل إلى قرار بشأن ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة".

وخلص ترمب بشأن التحقيق إلى أنه كان بمثابة "خيانة وجريمة كبيرة".