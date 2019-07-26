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سانتياغو: أسفر انفجار عبوة ناسفة أرسلت عبر البريد الخميس الى مركز للشرطة في سانتياغو، عن ثمانية جرحى بين عناصر الشرطة، كما ذكرت السلطات المحلية.
واوضحت الشرطة ان الانفجار وقع في حوالى الساعة 13،30 (17،30 ت غ) في مفوضية للشرطة شمال العاصمة التشيلية.
ومن المستبعد ان يكون ما حصل ناجما عن انفجار اجهزة تكييف الهواء، أو اي شيء مماثل، كما أكدت رئيسة بلدية سانتياغو، كارلا روبيلار.
ويعاني معظم الجرحى من صدمات خطرة في السمع والبصر، لكن أيا منهم لا يواجه خطر الموت، كما تقول السلطات.
واكد الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا، ان الاعتداء "عمل ارهابي بالتأكيد".
واضاف "نعرف ان ثمة رزمة اخرى بعث بها المرسل نفسه، وحذرنا المرسلة اليه لتجنب" انفجار ثان.
وفي السنوات الأخيرة، أثارت تفجيرات في أماكن عامة، القلق في هذا البلد من أميركا الجنوبية، على رغم أن أيا منها لم يسفر عن قتلى.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتداء بمتفجرات في مفوضية تشيلية للشرطة يسفر عن ثمانية جرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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