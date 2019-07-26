اعتقلت سلطات الأمن 16 من عناصر مشاة البحرية الأمريكية الـ"مارينز"، بتهمة الاتجار بالبشر وجرائم المخدرات، حسبما أعلن الجيش الأمريكي.
واعتقل الـ16 شخصا في قاعدة "كامب بندلتون"، التابعة للمارينز في كاليفورنيا، على بعد 90 كيلومترا شمالي الحدود المكسيكية.
وأصدر الجيش الأمريكي، في بيان له حول الواقعة، قال فيه إن "عناصر المارينز الـ16 اعتقلوا بتهمة التورط في أنشطة غير قانونية مختلفة، من الاتجار بالبشر إلى جرائم مخدرات.
وأكد بيان الجيش الأمريكي أن 8 أعضاء آخرين في المارينز سيجرى استجوابهم لدورهم في جرائم مخدرات مفترضة غير متصلة بالاعتقالات، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز عربية".
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال 16 من البحرية الأمريكية بتهمة الإتجار بالبشر وجرائم مخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.