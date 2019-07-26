شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى يبدأ دورات تدريبية مكثفة لتدريب كوادره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حزب الحرية المصرى بمحافظة الفيوم، تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، والمحاسب أحمد مهنى الأمين العام للحزب، عن توفير عدد من الدورات التدريبية التى تساهم فى تأهيل الشاب، كي يصبح محاضرا او مدربا محترفا وناجحا.

ولفت الحزب فى بيان له، أن هذا يأتى فى إطار دعم الحزب للشباب، واهتمامه بتطوير مهاراتهم، وتقديم شباب مميز إلى سوق العمل، يستطيع التناغم والتعامل مع الحياة وتقديم لمسة تطورية لتحقيق مستقبل أفضل.

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وأوضح الحزب، تفاصيل ومحاور كورس تدريب وإعداد المدربين ( TOT)، والذى يهدف إلى تأهيل المشاركين تأهيلاً علمياً ومهارياً، وإكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة للعمل كمدربين محترفين فى مجالات عملهم، مشيرا إلى أن البرنامج يتناول الحواجز النفسية التى يتعرض لها المدرب في بداية عمله، وكيف يمكنه التغلب عليها.